Un drone capable de transporter 200 kilos d'approvisionnements élaboré en Russie

Le groupement Dniepr a développé un drone capable de livrer des charges conséquentes aux soldats, mais aussi de transporter des blessés, rapporte la Défense... 17.06.2024, Sputnik Afrique

Développé par des spécialistes du groupement Dniepr, le drone Perun peut aussi remplir des missions de reconnaissance et même évacuer des blessés. Fonctionnant sur un logiciel russe, l’engin peut aussi être employé au combat. Des tests avec un système de missile antichar embarqué ont déjà été menés. L'équipe souhaite aussi faire des essais avec une mitrailleuse et une installation permettant de lancer des missiles d'avion non guidés.

