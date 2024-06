https://fr.sputniknews.africa/20240617/madagascar-abrite-en-septembre-lassemblee-generale-des-actionnaires-dafrica50-1067075376.html

Madagascar abrite en septembre l'Assemblée générale des actionnaires d’Africa50

Madagascar accueillera en septembre prochain l’Assemblée générale des actionnaires des pays affiliés à Africa50, une plateforme panafricaine d'investissement... 17.06.2024, Sputnik Afrique

"Cette assemblée générale réunira les représentants des 31 pays africains membres, à savoir des ministres de l'Économie et des Finances, des gouverneurs des banques centrales, des représentants de la Banque africaine de développement (BAD), ainsi que d'autres hauts dignitaires", a indiqué le conseil dans un compte-rendu.Il a ajouté que l'organisation de cette réunion permettra de mettre en avant le potentiel et l'environnement propice aux investissements dont jouit la Grande Ile, renforçant ainsi son attractivité auprès des acteurs économiques internationaux.Africa50 a contribué au financement d'une centrale hydroélectrique de 120 MW sur la rivière Ivondro, à Volobe, dans l'est de Madagascar. Le projet implique également la construction d'une ligne électrique, la réfection de la route d'accès et l'amélioration des infrastructures des villages environnants.Créée par des gouvernements africains et la Banque africaine de développement, Africa50 est une plateforme d’investissement dont l’objectif est de combler le déficit de financement des infrastructures en Afrique.Sa principale mission est de mobiliser des financements des secteurs public et privé, de faciliter le développement de projets et d’investir dans les infrastructures sur le continent.

Maghreb Arabe Presse

