"L'influence de la Chine augmente chaque jour, Washington ne peut tout simplement pas l'accepter"

"L’influence de la Chine augmente chaque jour, Washington ne peut tout simplement pas l’accepter"

C'est la raison qui a poussé les États-Unis à une campagne visant à discréditer le vaccin chinois contre le Covid-19, considère auprès de Sputnik un... 17.06.2024

"Les motifs des actions provocatrices des États-Unis sont tout à fait évidents: le désir de contenir ou de réduire l'influence positive de la Chine dans la région asiatique et de maintenir son hégémonie dans les pays d'Asie du Sud-Est, en particulier aux Philippines", avance Nader Runghan.Pour lui, les allégations de l’armée américaine sont "de la pure calomnie". "Mais la Chine ne laissera pas cette question sans réponse et, en outre, elle pourra dénoncer les mensonges de Washington", assure-t-il.Le 14 juin, l'agence Reuters avait publié une enquête montrant que l'armée américaine avait mené une campagne clandestine pour discréditer les vaccins anti-Covid chinois, en particulier aux Philippines. Plus de 300 comptes ont été créés sur X pour remettre en cause leur efficacité.

