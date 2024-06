https://fr.sputniknews.africa/20240617/les-terroristes-auraient-revendique-lattaque-au-burkina-faso-dans-laquelle-107-soldats-sont-morts-1067088716.html

Les terroristes auraient revendiqué l'attaque au Burkina Faso dans laquelle 107 soldats sont morts

Les terroristes auraient revendiqué l'attaque au Burkina Faso dans laquelle 107 soldats sont morts

Sputnik Afrique

L’assaut a eu lieu le 11 juin dans la région de Mansila, près de la frontière du Niger. Les insurgés auraient pris contrôle d'un poste militaire dans la ville. 17.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-17T20:18+0200

2024-06-17T20:18+0200

2024-06-17T20:18+0200

burkina faso

afrique subsaharienne

terrorisme

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/06/1066903117_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c128fbf4476490c1bc6378375345393b.jpg

Un affilié d’Al-Qaïda* au Burkina, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin*), l'a revendiqué, ont rapporté les médias occidentaux, citant le site Intelligence Group. Selon les rapports, les terroristes ont publié des vidéos où on observe des tirs lourds, des dizaines de fusils et de munitions, et au moins sept soldats burkinabè qui ont été faits prisonniers. * Organisation terroriste interdite en Russie et dans de nombreux pays

burkina faso

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burkina faso, afrique subsaharienne, terrorisme