Les BRICS pourraient apporter "plus d'équilibre" au système international actuel "instable"

Les BRICS pourraient apporter "plus d'équilibre" au système international actuel "instable"

C’est ce que pense un professeur de relations internationales à l'Institut brésilien des marchés de capitaux (IBMEC) interrogé par Sputnik, alors que le 16... 17.06.2024, Sputnik Afrique

"Les BRICS, principalement avec la Russie et la Chine qui affrontent aujourd'hui les États-Unis, leurs alliés et l'Otan, ont fini par prendre beaucoup d'importance au cours des 7 dernières années", avance José Niemeyer. Ce groupe se pose actuellement comme "un lieu de discussion, de préparation de projets et de création d'alternatives stratégiques".Les BRICS ont considérablement modifié la dynamique mondiale, en donnant la parole à des pays qui n’avaient auparavant pas beaucoup d’influence, avance auprès de Sputnik une chercheuse brésilienne. Pour Giovana Branco, la Chine "favorise l'expansion du groupe et se consolide comme un leader important des pays du Sud". La Russie en profite également dans le contexte d’affrontement avec l’Occident, pense-t-elle.

