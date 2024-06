https://fr.sputniknews.africa/20240617/les-9-puissances-nucleaires-continuent-de-moderniser-leurs-arsenaux-nucleaires-1067077248.html

Les 9 puissances nucléaires continuent de moderniser leurs arsenaux nucléaires

С’est le constat porté par un dernier rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri). 17.06.2024, Sputnik Afrique

Ainsi, plusieurs pays des 9 puissances dotées d'armes nucléaires, à savoir, la Russie, les États-Unis, la France, l’Inde, la Chine, Israël, le Royaume-Uni, le Pakistan et la Corée du Nord, ont déployé en 2023 de nouveaux systèmes. En janvier 2024, sur 12.121 ogives nucléaires existantes dans le monde, 9.585 étaient disponibles en vue d’une utilisation potentielle.Environ 2.100 d’entre elles étaient maintenues en état d’alerte opérationnelle élevée, c’est-à-dire prêtes à être utilisées immédiatement, pour les missiles balistiques.La quasi-totalité de ces têtes nucléaires appartiennent à la Russie et aux États-Unis, qui possèdent à eux deux 90% des armes nucléaires mondiales. Pour la première fois, la Chine détient "quelques ogives en état d’alerte opérationnelle élevée". "Nous vivons actuellement l’une des périodes les plus dangereuses de l’histoire de l’humanité", a mis en garde Dan Smith, directeur du Sipri. Avant d’ajouter: "L’abîme nous guette et il est temps pour les grandes puissances de prendre du recul et de réfléchir. De préférence ensemble".

