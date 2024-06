https://fr.sputniknews.africa/20240617/le-regime-zelensky-nest-pas-capable-de-negocier-moscou-en-est-convaincu-1067078718.html

"Le régime Zelensky n’est pas capable de négocier", Moscou en est convaincu

"Le régime Zelensky n'est pas capable de négocier", Moscou en est convaincu

C’est ce qu’affirme, dans une interview à Sputnik, le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies. 17.06.2024, Sputnik Afrique

Vassili Nebenzia rappelle, qu’en avril 2022 à Istanbul, les négociateurs russes, ainsi que la délégation ukrainienne, ont paraphé un projet de traité de paix. Pourtant, "les parrains anglo-saxons de Kiev n’avaient manifestement pas besoin d’une approche aussi rapide pour parvenir à un règlement pacifique. Et ils ont tout fait pour empêcher cela".De plus, en octobre 2022, Volodymyr Zelensky a signé un décret interdisant les négociations avec les dirigeants russes, poursuit le haut diplomate russe. "Une question rhétorique se pose: est-il possible de parvenir à un accord sans dialogue? Une incohérence aussi flagrante est la signature de l’ensemble de la politique étrangère de Kiev", avance-t-il.Par contre, Moscou a "confirmé à plusieurs reprises sa disponibilité au dialogue".

