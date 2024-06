https://fr.sputniknews.africa/20240617/larcheologie-est-une-science-utile-et-pas-seulement-du-point-de-vue-des-connaissances-academiques-1067078552.html

"L'archéologie est une science utile et pas seulement du point de vue des connaissances académiques"

Dans une interview accordée à Sputnik, le directeur scientifique de l'Institut d'archéologie et d'éthnographie de la branche sibérienne de l'Académie des... 17.06.2024, Sputnik Afrique

La majeure partie du passé de la race humaine n’est pas enregistrée en lettres, ni en hiéroglyphes, ni en écritures cunéiformes. Le texte de l’histoire est constitué d’empreintes de pas et d’os, de bijoux et d’armes, de pierres de cités perdues. Comment puiser dans un passé si lointain ? Le directeur scientifique de l'Institut d'archéologie et d'éthnographie de la branche sibérienne de l'Académie des sciences de Russie en a parlé avec Sputnik.Une recherche multidisciplinaireSelon lui, la publication avec sûreté d’un fait important ou d’une étape de la vie de la race humaine nécessite une recherche multidisciplinaire:"Les articles sur les découvertes archéologiques sont rarement rédigés par seulement deux ou trois personnes. Souvent, les archéologues, géologues, anthropologues, géomorphologues, généticiens et autres spécialistes travaillent sur le même problème, car une accumulation accrue de faits élargit la recherche", a-t-il expliqué.Un travail minutieuxPour Anatoli Derevianko, le travail d'un archéologue est spécifique."Un historien peut travailler plusieurs fois sur les mêmes documents, mais un archéologue, lorsqu'il fouille un objet, le détruit. Ce qui reste d'un passé lointain se transforme en journaux intimes, photographies et actualités, documentation et dessins. Les informations extraites lors des fouilles deviennent la base de recherches futures […]. Les fouilles sont un travail lent et méthodique dans lequel aucun fait ou découverte ne peut manquer".L’académicien note également l’importance des connaissances sur le monde animal et végétal, sur les conditions climatiques et la géologie.L’académicien cite l’exemple des travaux de construction réalisés sans prise en considération des monuments étonnants du passé cachés dans ces zones.

