La Russie aidera l’Afrique à obtenir la souveraineté financière à l’aide des devises numériques

"L’histoire de l’Afrique est pleine de pages tragiques où les puissances européennes et les États-Unis ont brutalement exploité les terres et les peuples du continent. L’ère coloniale a laissé de profondes blessures, détruit les cultures et les traditions, apporté la souffrance et l’inégalité. Malgré tout cela, l’esprit des Africains n’a pas été brisé. Des gens courageux vivent en Afrique, des gens courageux et forts qui ont combattu et continuent de lutter pour leur indépendance et leur avenir."