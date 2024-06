https://fr.sputniknews.africa/20240616/prise-dotages-dans-une-prison-russe-les-assaillants-elimines-les-otages-indemnes-1067067583.html

Prise d'otages dans une prison russe: les assaillants éliminés, les otages indemnes

Les services pénitentiaires russes ont rapporté dimanche avoir libéré indemnes les deux gardiens pris en otage dans un centre de détention provisoire à... 16.06.2024, Sputnik Afrique

"Au cours d'une opération spéciale (...) les criminels ont été liquidés et les employés se trouvant pris en otage ont été libérés et n'ont pas été blessés", ont indiqué les services pénitentiaires dans un communiqué. L'administration pénitentiaire avait indiqué quelques heures plus tôt que des prévenus retenaient deux gardiens dans un centre de détention à Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie. Selon une source au sein des forces de l'ordre interrogée par Sputnik, ils devaient comparaître en justice pour des accusations de "terrorisme". Armés de haches à incendie et de matraques en caoutchouc, les assaillants avaient demandé qu'on leur fournisse une voiture et qu'on les laisse quitter le centre de détention en échange de la libération des otages.

