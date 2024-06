https://fr.sputniknews.africa/20240616/le-togo-table-sur-une-croissance-de-66-pour-2024-1067068744.html

Le Togo table sur une croissance de 6,6% pour 2024

Les prévisions ont été dévoilées dans un bulletin trimestriel du ministère de l’Économie et des Finances. 16.06.2024, Sputnik Afrique

Cette croissance “robuste” serait tirée par le secteur primaire, grâce à l'agriculture, l'élevage et la pêche, selon le Secrétariat permanent pour le suivi des politiques de réformes et des programmes financiers du pays, précise Togo First.Les prévisions pour 2024 sont plus élevées que celles faites récemment par la Banque mondiale, qui tablait seulement sur 5,1%.En 2023, la croissance de l’économie togolaise a été de 6,4%.

