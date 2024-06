https://fr.sputniknews.africa/20240616/le-president-cubain-monte-a-bord-de-la-fregate-russe-amiral-gorchkov-dans-le-port-de-la-havane--1067067865.html

Le Président cubain monte à bord de la frégate russe Amiral Gorchkov dans le port de La Havane

Le Président cubain monte à bord de la frégate russe Amiral Gorchkov dans le port de La Havane

Le groupe de frappe navale de la flotte russe du Nord stationne depuis le 12 juin dans le port de La Havane. 16.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-16T12:36+0200

2024-06-16T12:36+0200

2024-06-16T12:36+0200

"Après-midi magnifique et agréable, même sous la pluie persistante. Bienvenue, amis de la Russie", a twitté le 15 juin Miguel Díaz-Canel Bermúdez suite à la visite.Des centaines de Cubains, munis de parapluies et d'imperméables, se sont alignés sous la pluie pour monter à bord de la frégate. Ils ont pu visiter le navire et discuter avec les marins à bord.Le groupe de frappe navale de la flotte russe du Nord stationne depuis le 12 juin dans le port de La Havane. En plus de la frégate Amiral Gorchkov équipée de missiles hypersoniques Zircon, le sous-marin nucléaire Kazan, le pétrolier ravitailleur Académicien Pachine et le remorqueur de sauvetage Nikolaï Tchiker font également partie du groupe. La visite officielle de la délégation russe durera jusqu’au 17 juin.

