Le groupement Centre a amélioré la situation tactique et vaincu des formations de 4 brigades des forces armées ukrainiennes. 4 contre-attaques ukrainiennes ont été repoussées. L’ennemi a perdu 375 militaires;

Le groupement Nord a repoussé 3 contre-attaques et a frappé 2 brigades ennemies. Kiev y a perdu 265 hommes;

Le groupement Est a pris des positions plus avantageuses et a frappé les effectifs et l'équipement de 3 brigades des forces armées ukrainiennes. L’ennemi a perdu 135 soldats;