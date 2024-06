https://fr.sputniknews.africa/20240615/larmee-uk-redoute-detre-mise-sur-ecoute-a-travers-les-cocardes-de-casquettes-produites-en-chine-1067064477.html

L'armée UK redoute d'être mise sur écoute à travers les cocardes de casquettes produites en Chine

Ce soupçon est à l'origine du retard dans l'introduction des insignes dont le design avait été changé après l'ascension du roi Charles III. Le monarque a en... 15.06.2024, Sputnik Afrique

L'entreprise Wyedean Weaving basée dans le Yorkshire, qui a obtenu le contrat pour fabriquer les nouvelles cocardes, a placé la commande dans une usine chinoise, relate le Financial Times. Les experts interrogés par ce dernier ne sont pas unanimes quant au risque d'espionnage. L'un deux affirme que les tout petits dispositifs de surveillance ne sont pas capables de transmettre le signal à une longue distance et de fonctionner longtemps. Un autre agent secret insiste sur la nécessité de produire les insignes au Royaume-Uni. Pour sa part, Wyedean Weaving a souligné qu'elle travaillait avec des usines chinoises depuis 15 ans et qu'il n'y avait jamais eu de problèmes de ce type auparavant. La société a également assuré que les badges seraient vérifiés à leur arrivée au Royaume-Uni.

