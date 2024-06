https://fr.sputniknews.africa/20240615/en-vue-de-renforcer-ses-capacites-militaires-kampala-lance-la-production-de-blindes-streit-tornado-1067061717.html

En vue de renforcer ses capacités militaires, Kampala lance la production de blindés Streit Tornado

En vue de renforcer ses capacités militaires, Kampala lance la production de blindés Streit Tornado

Sputnik Afrique

L'Ouganda a ouvert à cette fin une joint-venture avec le groupe émirati Streit, leader mondial dans la fabrication de véhicules blindés. 15.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-15T16:41+0200

2024-06-15T16:41+0200

2024-06-15T16:41+0200

ouganda

défense

afrique subsaharienne

émirats arabes unis

véhicules blindés

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/1e/1063186990_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fdb01df97545eae6a88a4d682fb64b38.jpg

Le Streit Tornado 4×4:Inaugurée en 2022, l'usine de NEC-Streit Uganda Ltd devrait produire une large gamme de blindés pour l'armée ougandaise et les marchés internationaux.Cette initiative fait partie de la stratégie ougandaise visant à renforcer ses capacités militaires tout en réduisant sa dépendance à l'égard des véhicules importés.L'Ouganda dépense chaque année plus de 550 millions de dollars pour les importations de véhicules en provenance du Japon et d'Europe, a souligné le Président Museveni. La production locale représente une étape importante vers l'autonomie et l'efficacité économique du secteur de la défense ougandais.

ouganda

afrique subsaharienne

émirats arabes unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ouganda, défense, afrique subsaharienne, émirats arabes unis, véhicules blindés