Tags de cercueils de "soldats français en Ukraine": l'ingérence étrangère écartée par Paris

Les ressortissants moldaves interpellés ont été relâchés avec une condamnation à des amendes, a déclaré le parquet de Paris à Sputnik. 14.06.2024, Sputnik Afrique

Le juge d'instruction a considéré que les faits reprochés aux mis en examen constituaient un "dommage léger" et que d'autres circonstances ne pouvaient pas être prises en compte dans l'appréciation du dommage. Les suspects ont été condamnés à des travaux d'intérêt général et à une amende de 15.000 euros, a précisé la source. Les trois Moldaves ont été arrêtés le 8 juin après la découverte dans la capitale française de plusieurs graffitis de cercueils portant l'inscription "soldats français en Ukraine". Une information judiciaire pour dégradations en réunion, notamment sur un bien d’utilité publique, et association de malfaiteurs délictuelle a été ouverte. L'enquête a visé à "préciser leurs motivations avec une nouvelle suspicion d’ingérence étrangère", avait rapporté Le Monde. Début juin, trois autres étrangers ont été placés en garde à vue après que cinq cercueils vides enveloppés de drapeaux français et accompagnés de la même inscription avaient été posés devant la Tour Eiffel. Les trois individus n'ont pas été mis en examen, mais placés sous le statut de témoin assisté.

