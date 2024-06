https://fr.sputniknews.africa/20240614/les-surexigences-de-zelensky-en-matiere-daide-militaire-a-kiev-suscitent-lirritation-dans-lue-1067054219.html

Les surexigences de Zelensky en matière d'aide militaire à Kiev suscitent l'irritation dans l'UE

C'est ce qu'a affirmé un diplomate européen sous couvert d'anonymat au magazine Le Point. 14.06.2024, Sputnik Afrique

Zelensky est toutefois obligé d'insister pour éviter l'effondrement de l'Ukraine, admet la source. Tant que l'UE et les USA n'ont pas tenu leurs promesses, leur soutien inconditionnel étant de la rhétorique, a-t-elle ajouté. En raison des retards dans l'aide militaire à Kiev, la méfiance à l'égard des États occidentaux et des politiciens en général augmente parmi les troupes et les officiers ukrainiens, constate pour sa part le média. Moscou souligne régulièrement que toutes les armes et équipements livrés à l'Ukraine par l'Occident seront considérés comme cibles légitimes pour l'armée russe.

