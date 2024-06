https://fr.sputniknews.africa/20240614/le-niger-ferme-les-vannes-du-pipeline-qui-achemine-son-petrole-vers-le-port-de-seme-au-benin-1067046224.html

Le Niger ferme les vannes du pipeline qui achemine son pétrole vers le port de Sèmè au Bénin

La décision prise par le chef d'État s'explique par des soupçons de vol du brut nigérien: "On ne peut pas accepter d’être assis, pendant que notre pétrole est... 14.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-14T16:28+0200

2024-06-14T16:28+0200

2024-06-14T16:28+0200

niger

bénin

afrique subsaharienne

pipeline

pétrole

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/0e/1067046054_0:180:2048:1332_1920x0_80_0_0_95e5f49bbb8f856e324943ed42d88e23.jpg

Mahaman Moustapha Barké a précisé que la fermeture sera effective "aussi longtemps que le Bénin et Wapco ne se seront pas entendus pour que le Niger puisse assister au chargement et contrôler ce qu’on charge". Cette décision est survenue peu après l'arrestation au Bénin de cinq Nigériens accusés de s’être frauduleusement introduits sur le terminal du pipeline Bénin-Niger. Niamey a pour sa part indiqué qu'ils étaient en mission officielle de supervision et de contrôle du chargement du brut nigérien.

niger

bénin

afrique subsaharienne

