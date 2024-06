https://fr.sputniknews.africa/20240614/le-cs-de-lonu-appelle-les-forces-de-soutien-rapide-du-soudan-a-mettre-fin-aux-hostilites--1067045394.html

Le CS de l’Onu appelle les Forces de soutien rapide du Soudan à mettre fin aux hostilités

L’instance exécutive de l’Onu s’est dite préoccupée par la montée des tensions dans la région et a adopté jeudi une résolution qui appelle à la fin du siège... 14.06.2024, Sputnik Afrique

Le projet de résolution a été présenté par le Royaume-Uni. Il a été adopté avec 14 voix pour et une abstention de la part de la Russie.La résolution en question n'est pas dans le réel et ne tient pas compte des opinions des parties en conflit, a expliqué Anna Evstighneieva, adjointe au représentant permanent de la Russie auprès de l'Onu.La Russie s'est donc abstenue du vote, car il était impossible d'arriver à un consensus sur le document proposé par Londres, a-t-elle expliqué en prenant la parole après le vote. Les remarques de principe des Soudanais, formulés notamment via le "trio africain" (Sierre Leone, Mozambique, Algérie) y ont été ignorées, selon elle.

