Moscou ne menace personne mais continuera de lutter contre le néocolonialisme, dit son ambassadeur

C'est ce qu'a déclaré Anatoli Antonov, ambassadeur russe aux États-Unis, en intervenant mercredi à l'ambassade à l'occasion de la Journée de la Russie.Moscou poursuivra ses efforts au sein des Nations unies en défendant les principes du droit international, "y compris l'égalité souveraine des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures et la libre détermination des peuples", a assuré le diplomate.La Russie promouvra également un "programme positif" sur ses bases lors de sa présidence des BRICS et de la Communauté des états indépendants, au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai et de l'Union économique eurasiatique. Ces dernières sont de plus en plus importantes dans le règlement des problèmes globaux, a conclu M Antonov.

