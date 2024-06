https://fr.sputniknews.africa/20240613/lotan-obligera-tous-ses-pays-membres-a-livrer-des-armes-a-kiev-1067022796.html

L'Otan obligera tous ses pays membres à livrer des armes à Kiev

L'Otan obligera tous ses pays membres à livrer des armes à Kiev

Sputnik Afrique

C'est le secrétaire général de l'Alliance qui a annoncé la nouvelle. Selon Jens Stoltenberg, les livraisons seront coordonnées de manière centralisée par les... 13.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-13T08:31+0200

2024-06-13T08:31+0200

2024-06-13T08:31+0200

donbass. opération russe

otan

jens stoltenberg

kiev

ukraine

armes

armes biologiques

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/01/0c/1054398370_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_f2c3e3d88252f7d1f939a2645939a48f.jpg

Il a notamment constaté que les USA avaient "passé six mois à trouver un accord sur une aide supplémentaire à l'Ukraine" et reproché à certains alliés de ne pas avoir fourni à Kiev les armes promises.Moscou souligne régulièrement que toutes les armes et équipements livrés à l'Ukraine par l'Occident seront considérés comme cibles légitimes pour l'armée russe.

kiev

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

otan, jens stoltenberg, kiev, ukraine, armes, armes biologiques