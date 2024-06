https://fr.sputniknews.africa/20240613/lalgerie-rend-hommage-a-un-officier-russe-ayant-participe-au-deminage-apres-le-depart-des-francais-1067027060.html

L'Algérie rend hommage à un officier russe ayant participé au déminage après le départ des Français

L'Algérie rend hommage à un officier russe ayant participé au déminage après le départ des Français

Le colonel russe à la retraite Andreï Pavlenko, en visite en Algérie, a été reçu le 12 juin par le chef d'État-major de l'Armée nationale populaire algérienne. 13.06.2024, Sputnik Afrique

Le sapeur soviétique aujourd'hui âgé de 96 ans faisait partie de la mission humanitaire qui débarrassait les frontières occidentales et orientales du pays des explosifs laissés par les autorités coloniales. Ces efforts lui ont valu l'Ordre du mérite national décerné par le Président algérien lors de sa visite à Moscou en 2023. Le général Saïd Chengriha a exprimé sa gratitude à "tous ceux qui nous ont soutenus dans les moments difficiles" et a mis en avant la contribution des spécialistes soviétiques dans la formation des équipes du génie algériennes. Le haut gradé a rappelé que les opérations de déminage n'étaient qu'un aspect de la coopération entre Alger et Moscou et que la relation bilatérale connait actuellement un "développement significatif, notamment suite à la conclusion du partenariat stratégique approfondi entre les deux pays". Pour sa part, le colonel Pavlenko s'est dit heureux de se remémorer les moments qu'il a vécus lors de son séjour en Algérie dans les années 1960.

