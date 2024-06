https://fr.sputniknews.africa/20240612/un-drone-russe-vient-remplacer-un-drone-chinois-sur-le-front-1067008392.html

Un drone russe vient remplacer un drone chinois sur le front

Une entreprise russe a créé le drone de reconnaissance Vorobeï ("moineau"), en remplacement de l'appareil chinois Mavic, largement utilisé dans la correction... 12.06.2024, Sputnik Afrique

Le nouveau drone est compact, pliable, possédant presque les mêmes caractéristiques que le Mavic, a indiqué à Sputnik un représentant du producteur, société Stratim.Le Vorobeï a aussi un avantage par rapport au Mavic, selon lui. Il utilise une fréquence non commerciale qui est aujourd’hui mal parasitée par les systèmes ukrainiens de guerre électronique. Or, les fréquences du Mavic sont "connues et inchangeables", selon lui.La station terrestre du Vorobeï est également connectée à un réseau de neurones artificiels qui aide l'opérateur à détecter les cibles comme les blindés, l’artillerie, l’infanterie, les transports, etc.

