Station lunaire scientifique russo-chinoise: Poutine a ratifié l’accord du projet de construction

La mission du site sera de mener des recherches: étude et utilisation de la Lune, expériences diverses et tests de technologies. 12.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-12T13:35+0200

Les parties misent aussi sur de l'exploitation sans équipage à long terme de la station lunaire dans la perspective d'assurer une présence humaine sur la Lune. L'installation de la station lunaire se déroulera en plusieurs étapes et devrait être achevée en 2036. La mise en œuvre de l'accord contribuera à renforcer le partenariat stratégique entre la Russie et la Chine, à développer des activités spatiales conjointes et à consolider le rôle de la Russie dans l'exploration de l'espace, précise l'exposé des motifs du projet de loi. Moscou et Pékin ont signé cet accord en novembre 2022. Plusieurs pays africains ont fait part de leur intérêt à se joindre au projet, à savoir l’Éthiopie, l’Afrique du Sud, l’Algérie et l’Égypte. La Turquie a, quant à elle, soumis sa candidature.

