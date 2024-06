https://fr.sputniknews.africa/20240612/les-brics-contribuent-a-la-mise-en-place-dun-ordre-mondial-juste-et-equitable-assure-cuba-1067018048.html

Les BRICS contribuent à la mise en place d'un ordre mondial juste et équitable, assure Cuba

Les réunions du groupe aident à renforcer la coopération et l'intégration, a fait valoir Bruno Rodríguez Parrilla, à l'issue de son rendez-vous avec Sergueï... 12.06.2024, Sputnik Afrique

Il a réitéré la volonté de son pays d'œuvrer avec la Russie à la création d'un monde plus juste, plus démocratique et multipolaire. Il a ajouté que La Havane condamnait les sanctions contre Moscou et les autres tentatives d'isoler la Russie sur la scène internationale. Cuba soutient l'appel des BRICS à mettre fin à la mort de civils à Gaza et à reconnaître officiellement l'État palestinien dans le monde entier, a poursuivi le haut responsable. La réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS s'est tenue à Nijni Novgorod les 10 et 11 juin, la première depuis l'adhésion de cinq nouveaux pays membres. Leurs homologues d'un certain nombre d'États n'appartenant pas au groupe y ont également assisté.

