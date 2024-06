https://fr.sputniknews.africa/20240612/le-senegal-est-desormais-producteur-officiel-de-petrole-1067006728.html

Le Sénégal est désormais producteur officiel de pétrole

Le Sénégal est désormais producteur officiel de pétrole

Sputnik Afrique

En effet, la compagnie australienne Woodside Energy a annoncé mardi le début de l'extraction de pétrole du champ de Sangomar au large des côtes de ce pays... 12.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-12T09:41+0200

2024-06-12T09:41+0200

2024-06-12T09:41+0200

sénégal

pétrole

puits pétroliers

gisements de pétrole

gisements pétro-gaziers

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104335/12/1043351208_456:0:1960:846_1920x0_80_0_0_ffc7e73508e34c9e14763cc78a3ba1f4.jpg

Situé à environ 100 km au sud de Dakar, le gisement contient du pétrole et du gaz. Il devrait produire 100.000 barils par jour. Le développement du projet a été lancé en 2020, il a nécessité environ 5 milliards de dollars d'investissements, selon la compagnie.Ces pétrole et gaz seront destinés à l'exportation et à la consommation domestique du Sénégal. Ils devraient engendrer des revenus se chiffrant en milliards de dollars.L'entrée en production d'un autre projet, celui de Grand tortue/Ahmeyim (GTA), à la frontière avec la Mauritanie, est prévu prochainement. Il est développé par le Britannique BP avec l'américain Kosmos Energy, la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH) et Petrosen. La production pourrait y débuter au troisième trimestre, avec environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an prévus.

sénégal

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sénégal, pétrole, puits pétroliers, gisements de pétrole, gisements pétro-gaziers, afrique subsaharienne