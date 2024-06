https://fr.sputniknews.africa/20240612/la-sierra-leone-mise-sur-la-competitivite-de-ses-etudiants-pour-stimuler-le-developpement-1067021380.html

La Sierra Leone mise sur la compétitivité de ses étudiants pour stimuler le développement économique

Pour y parvenir, le pays a "mis l'accent sur la vocation technique, la communication et la formation", a déclaré à Sputnik Afrique le vice-ministre...

Les autorités souhaitent "exploiter les compétences et les capacités des jeunes" afin de favoriser la production et l'industrialisation, dans le but d'intégrer les rangs des pays à revenu de classe moyenne, a souligné le vice-ministre. Ainsi, le pays d'Afrique de l'Ouest attend avec impatience un "partenariat de bénéfices mutuels et d'équité" avec la Russie, a espéré le haut responsable. De manière générale, pour être compétitif, il faut investir dans la connaissance, et la Sierra Leone a consacré environ 22% de son budget à l'éducation "pour s'assurer que les étudiants [soient] focalisés sur l'international", a ajouté M.Aziz-Kamara.

