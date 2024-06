https://fr.sputniknews.africa/20240612/la-rdc-investit-sa-premiere-cheffe-du-gouvernement-1067005432.html

La RDC investit sa première cheffe du gouvernement

Sputnik Afrique

Judith Suminwa Tuluka a été investie Première ministre de la République démocratique du Congo aux premières heures de mercredi.

Elle est la première femme congolaise à occuper ce poste. Devant l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement, Mme Tuluka et les 54 autres membres du nouveau gouvernement sont entrés officiellement en fonction, après que son programme d'actions a été adopté par les députés à la majorité absolue requise, avec 397 voix pour sur les 405 législateurs présents à la plénière, suite à des heures de débat.Alors qu'elle présentait son programme d'actions mardi après-midi, Mme Tuluka s'est dite fière d'avoir brisé le "plafond de verre" pour être la première femme congolaise à occuper le poste de première ministre."En accédant à cette fonction, je suis pleinement consciente de l'importance historique de ce moment et de la symbolique de cette nomination pour la nation congolaise. Je ressens à la fois le poids de la responsabilité qui m'incombe ainsi qu'une immense fierté à l'idée de représenter au sein de la République, l'aboutissement des efforts de tous les Congolais et de toutes les Congolaises tendant à briser le fameux 'plafond de verre'", a-t-elle souligné.Elle a promis de poser définitivement les jalons d'un "Congo émergent", en créant environ 2,6 millions d'emplois et une académie des mathématiques et de l'intelligence artificielle à Kinshasa. A l'âge de 56 ans, détentrice d'une maîtrise en économie appliquée à l'Université Libre de Bruxelles, Mme Tuluka a été nommée en mars 2023 ministre d'Etat en charge du Plan. De 2020 à 2023, elle fut également coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel de veille stratégique (CPVS), une entité affiliée à la présidence congolaise. Elle a été une des personnalités prises pour cible lors de la tentative de coup d'Etat déjouée du 19 mai. Par chance, les putschistes avaient été incapables d'identifier sa résidence, avant de s'attaquer à celle de Vital Kamerhe, actuel président de l'Assemblée nationale qui a investi Mme Tuluka. Ce nouveau gouvernement, dévoilé fin mai 2024, est composé de 55 membres, dont la Première ministre, six vice-Premiers ministres et dix ministres d'Etat, par rapport aux 57 membres du remaniement de mars 2023.

Algérie Presse Service (APS)

