La Bourse de Moscou va suspendre les échanges en dollars et en euros

12.06.2024

2024-06-12T18:22+0200

2024-06-12T18:22+0200

2024-06-12T18:32+0200

La décision a été prise dans le sillage des nouvelles sanctions décrétées par les Etats-Unis contre la Russie sur fond d'opération militaire spéciale.Auparavant, le Trésor américain avait annoncé de nouvelles restrictions visant plus de 300 personnes physiques et morales en Russie, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en Afrique.Moscou ne laissera pas les actions agressives de Washington sans réponse, a déclaré à Sputnik Maria Zakharova en réaction au nouveau train de sanctions antirusses US.

