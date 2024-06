https://fr.sputniknews.africa/20240612/deux-ressortissants-francais-arretes-a-bangui-des-armes-ont-ete-saisies-a-leur-domicile-1067013074.html

Deux ressortissants français arrêtés à Bangui, des armes saisies à leur domicile

Selon les premiers éléments de l’enquête, les suspects auraient maintenu un contact avec des leaders des groupes armés et certains officiers de l’armée... 12.06.2024, Sputnik Afrique

Les deux avaient un statut d’opérateurs économiques du secteur minier et ont éveillé des soupçons avec leurs activités, notamment des déplacements réguliers entre les la RCA et la RDC. La perquisition de leur domicile juxtaposé à la résidence de l’ambassadeur de France a permis de saisir de nombreuses armes de guerre, des tenues militaires et une importante somme d'argent. Les deux hommes ont été arrêtés par la gendarmerie le 10 juin et se trouvent dans les locaux de la Section de recherches et d’investigations. Ils sont détenteurs de passeports français et algériens, ainsi que de cartes de résidence à Dubaï.

