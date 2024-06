https://fr.sputniknews.africa/20240612/bangkok-fait-etat-de-son-desir-sincere-de-devenir-membre-des-brics-dans-les-plus-brefs-delais-1067020144.html

Bangkok fait état de "son désir sincère de devenir membre des BRICS dans les plus brefs délais"

Maris Sangiampongsa, ministre thaïlandais des Affaires étrangères, a fait cette déclaration lors du Dialogue des BRICS avec les pays en développement, qui a eu... 12.06.2024, Sputnik Afrique

La réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS et de leurs homologues "survient à une époque de transformation fondamentale dans le monde d’aujourd’hui, qui devient de plus en plus multipolaire", selon le haut diplomate.Les BRICS sont un moteur clé de cette transformation, a-t-il ajouté.L'ordre mondial en évolution doit "être étayé par un engagement ferme en faveur du multilatéralisme" et "mettre en place un système de gouvernance mondiale véritablement inclusif et équitable", a déclaré Maris Sangiampongsa.

