Qu’est-ce que c’est le SPIEF2024?

Qu'est-ce que c'est le SPIEF2024? C'est plus de 21.000 participants de près de 140 pays et un millier d'accords signés pour 15 milliards de dollars.

Pour ne pas s’y perdre dans le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, suivez-en les moments clés avec notre présentatrice virtuelle: Anna!

