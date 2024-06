https://fr.sputniknews.africa/20240611/on-a-besoin-de-lexpertise-dun-pays-comme-la-russie---1066997903.html

"On a besoin de l'expertise d'un pays comme la Russie"

"On a besoin de l'expertise d'un pays comme la Russie"

Sputnik Afrique

Tels sont les propos du ministre d'État centrafricain de l'Éducation nationale. Aurélien Simplice Zingas s’est entretenu avec Sputnik Afrique en marge du forum... 11.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-11T17:54+0200

2024-06-11T17:54+0200

2024-06-11T17:55+0200

opinion

russie

afrique subsaharienne

république centrafricaine

coopération

ministre

éducation

étudiants

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/0b/1066997336_0:0:891:501_1920x0_80_0_0_1f1e57b92b447a29780f1f4e5eb67407.png

Le ministre évoque certains axes prioritaires de la coopération:Aurélien Simplice Zingas aborde d’ailleurs la coopération militaire entre Moscou et Bangui: la Russie "nous a prêté main forte à travers les instructeurs russes qui étaient arrivés à Bangui, bien équipés et qui ont aidé notre armée nationale à prendre de l'envol aujourd'hui, à neutraliser les rebelles qui sont dans notre pays et qui nous menaçaient".️ Actuellement, des militaires centrafricains suivent une formation en Russie, ajoute-t-il.

russie

afrique subsaharienne

république centrafricaine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, russie, afrique subsaharienne, république centrafricaine, coopération, ministre, éducation, étudiants