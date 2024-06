https://fr.sputniknews.africa/20240611/les-troupes-russes-liberent-deux-nouvelles-localites--1066993366.html

Les troupes russes libèrent deux nouvelles localités

Les troupes russes libèrent deux nouvelles localités

Les localités de d'Artiomovka, en république populaire de Lougansk, et de Timkovka, dans la région de Kharkov, ont été libérées par l'armée russe, qui a aussi... 11.06.2024, Sputnik Afrique

Le groupement Ouest a libéré les localités d'Artiomovka, en république populaire de Lougansk, et de Timkovka, dans la région de Kharkov, annonce la Défense russe dans son bilan quotidien.Autres points clés du bilan:▪️ Le groupement Sud a amélioré sa situation le long de la ligne de front et détruit un dépôt de munitions. Kiev y a perdu plus de 740 hommes;▪️ Le groupement Centre a amélioré sa situation tactique et repoussé cinq contre-attaques des troupes ukrainiennes;▪️ Le groupement Dniepr a frappé trois brigades ukrainiennes, lesquelles ont perdu 105 soldats mais aussi un obusier 2A65 Msta-B, deux D-20 ou encore un M119 de facture américaine;▪️ L'armée de Kiev a perdu 135 militaires et un char dans la zone de responsabilité du groupement Est;▪️ La Garde nationale ukrainienne a mené deux contre-attaques dans la région de Kharkov, toutes deux repoussées par le groupement russe Nord, perdant ainsi 265 hommes;▪️ Les forces ukrainiennes ont perdu de 560 soldats dans la zone de responsabilité du groupement russe Ouest;▪️ Des avions Su-27 et Su-25 ont été détruits à leurs aérodromes;▪️ Les défenses aériennes russes ont abattu 45 drones, deux bombes Hammer et 10 roquettes HIMARS.

