Les ministres des Affaires étrangères des BRICS appellent à une "réforme globale" de l'Onu

Les ministres des Affaires étrangères des BRICS appellent à une "réforme globale" de l'Onu

À l'issue de la réunion ministérielle des BRICS à Nijni Novgorod, les ministres des Affaires étrangères du groupe ont appelé à une "réforme globale de l'Onu, y... 11.06.2024

Le Conseil de sécurité élargi, représentant des pays en développement, pourra ainsi "répondre de manière appropriée aux défis mondiaux actuels", selon le texte de la déclaration publié par le ministère russe des Affaires étrangères.Les ministres soutiennent également "les aspirations légitimes des pays en développement d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, y compris les BRICS, à jouer un rôle plus important dans les affaires internationales, en particulier au sein de l'Onu, et son Conseil de sécurité".Le Conseil de sécurité de l'Onu se compose actuellement de 15 pays. 5 (Russie, Royaume-Uni, Chine, États-Unis, France) sont des membres permanents et 10 des membres non permanents, élus pour 2 ans.

