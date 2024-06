https://fr.sputniknews.africa/20240611/le-developpement-du-systeme-educatif-russe-sous-sanctions-interesse-de-nombreux-pays-1066997731.html

Le développement du système éducatif russe sous sanctions intéresse de nombreux pays

Le système éducatif russe, sous sanctions, suscite l'intérêt de plusieurs pays, de même que son expertise dans l'enseignement scientifique, a déclaré Sergueï... 11.06.2024, Sputnik Afrique

Ce développement malgré les sanctions attire notamment l'attention des pays qui ont accédé à l'indépendance, a déclaré Sergueï Kravtsov, ministre russe de l'Education, lors du forum ministériel sur l’éducation qui a lieu à Kazan: En façonnant l'avenir.Le ministre a aussi noté le grand intérêt pour le projet "Professeur de russe à l'étranger", surtout pour la formation des enseignants de sciences naturelles et de mathématiques.La Russie est prête à créer des programmes et des manuels scolaires avec des pays amis, et a convenu d'échanges de professeurs, a-t-il précisé.Le travail russe sur les technologies de l'information, lorsque les écoles ne sont pas disponibles ou que les enfants ne peuvent pas étudier normalement est aussi regardé de prés.

