La Russie constate "un grand intérêt de la part des pays amis" pour son système éducatif

En éducation, la Russie n'impose pas "telle ou telle idéologie": "nous traitons chaque pays avec respect", a dit le ministre russe de l'Éducation lors d'une... 11.06.2024, Sputnik Afrique

La Russie constate "un grand intérêt de la part des pays amis" pour son système éducatif, a déclaré le ministre russe de l’Éducation, présent à Kazan au forum ministériel sur l’éducation En façonnant l'avenir. "Nous sommes prêts à partager notre expérience en matière de formation approfondie, ainsi que de formation du personnel d'ingénierie. Les spécialistes russes sont aujourd'hui très demandés. Nous sommes ouverts à la coopération pour la création de programmes éducatifs, y compris communs, et nous sommes prêts à les adapter avec vous aux systèmes éducatifs nationaux", a dit Sergueï Kravtsov. Le 10 juin, à la session plénière, le vice-ministre chinois de l'Éducation a parlé de l'utilisation des technologies en ligne et de l'intelligence artificielle. La délégation centrafricaine a dit être intéressée par la construction conjointe d'établissements d'enseignement avec la Russie. Plusieurs délégations africaines se sont prononcées, notamment béninoise, gambienne, ougandaise. Environ 40 pays et plus de 150 délégués participent à ce forum.

