https://fr.sputniknews.africa/20240611/deux-francais-ont-tente-dentrer-sur-le-territoire-du-cosmodrome-de-baikonour-lun-deux-est-decede-1066983724.html

Deux Français ont tenté d'entrer sur le territoire du cosmodrome de Baïkonour, l'un d'eux est décédé

Deux Français ont tenté d'entrer sur le territoire du cosmodrome de Baïkonour, l'un d'eux est décédé

Sputnik Afrique

Deux citoyens français ont tenté d'entrer sur le territoire du cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan, selon une source de Sputnik au cosmodrome. L'un... 11.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-11T09:38+0200

2024-06-11T09:38+0200

2024-06-11T09:38+0200

russie

kazakhstan

cosmodrome

baïkonour

tourisme

français

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/02/1045294519_0:0:2029:1142_1920x0_80_0_0_a13f771e0f8b27e9860b0e4274a3c87c.jpg

"La veille, deux citoyens français ont tenté de pénétrer sur le territoire du cosmodrome. Ils ont choisi la voie dite classique: ils sont sortis sur l'autoroute et se sont dirigés, à travers la steppe, vers des bâtiments", selon cette source, qui ajoute que "sur le chemin, l'un d'eux s’est senti mal". Son compagnon n'a pas pu l’aider et a couru vers l'autoroute pour demander de l’aide. "Le temps qu’il a passé à gagner l'autoroute, puis arrêter une voiture, expliquer la situation et appeler les secours, le premier est mort de déshydratation", a affirmé la source.Cette base de lancement attire depuis longtemps des touristes de l'extrêmes. Actuellement, la température moyenne dans la zone en journée est de +33 C.

russie

kazakhstan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, kazakhstan, cosmodrome, baïkonour, tourisme, français