Céréales: les marchés de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient seront prioritaires pour Moscou

Céréales: les marchés de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient seront prioritaires pour Moscou

Sputnik Afrique

C’est ce qu’a fait savoir le ministère russe de l’Agriculture à l’issue d’une rencontre avec les exportateurs de céréales. 11.06.2024, Sputnik Afrique

Les marchés de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient seront prioritaires pour les exportateurs russes des céréales, selon le ministère russe de l'Agriculture.De plus, une attention particulière sera accordée à l’Inde et la Chine, où des progrès sont réalisés dans l'approvisionnement en légumineuses.Cette saison, la Russie envisage de livrer aux marchés mondiaux jusqu’aux 70 millions de tonnes de céréales, y compris 53 millions de tonnes de blé.Actuellement, un lot de blé sur quatre commercialisé est d'origine russe, toujours selon le ministère.

