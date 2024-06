https://fr.sputniknews.africa/20240610/niger-russie-actuellement-nous-sommes-dans-une-phase-interessante-dans-notre-collaboration--1066968014.html

Niger-Russie: "Actuellement, nous sommes dans une phase intéressante dans notre collaboration"

Niger-Russie: "Actuellement, nous sommes dans une phase intéressante dans notre collaboration"

Sputnik Afrique

En marge du forum ministériel à Kazan, le secrétaire général du ministère nigérien de l'Enseignement supérieur a déclaré à Sputnik Afrique que Niamey coopérait...

"On va essayer de voir dans quelle mesure on va trouver les axes stratégiques pour pouvoir travailler ensemble avec la Russie dans le domaine de la formation professionnelle. On a des ambitions de pouvoir créer les conditions de pouvoir travailler en étroite collaboration avec les entreprises russes, les sociétés russes et aussi au niveau de l'Enseignement ici, en Russie", a dit Ibrahim Elhadji Daou. Parmi les domaines prioritaires, il a évoqué le pétrole, la médecine, l’agriculture. "On travaille maintenant avec la Russie dans le domaine de notre organisation que nous appelons Alliance des États du Sahel. Là aussi, on va essayer de voir comment on va accroître les différents éléments pour que nous puissions travailler encore en synergie avec la Russie", a indiqué le secrétaire général du ministère nigérien de l'Enseignement supérieur.Le forum ministériel sur l'éducation En façonnant l’avenir se tient dans la ville russe de Kazan. 46 délégations de 39 pays sont présentes au forum. Plusieurs pays africains sont au rendez-vous, notamment le Tchad, la République centrafricaine, le Niger, l'Eswatini, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Zimbabwe, l'Ouganda, Djibouti, le Soudan du Sud, le Bénin.Le forum est organisé par le ministère de l'Éducation de la Russie, la fondation Mon Histoire, la république du Tatarstan.

