Médecine, ingénierie, agriculture: l’Eswatini mise sur l’accès aux programmes éducatifs russes

Médecine, ingénierie, agriculture: l’Eswatini mise sur l’accès aux programmes éducatifs russes

Présent au forum ministériel sur l’éducation à Kazan, le ministre de l'Education et de la formation de l'Eswatini prône l’élargissement du nombre et du profil... 10.06.2024, Sputnik Afrique

Owen Nxumalo dresse devant Sputnik Afrique les domaines dans lesquels son pays a hâte de coopérer avec Moscou:Il s’agit tout d’abord de l'enseignement supérieur en médecine, ingénierie, agriculture. "La Russie jouera un rôle essentiel" dans cela, assure-t-il. De plus, Moscou "a fait beaucoup en matière de petite enfance", note le ministre qui s’apprête à signer un protocole d'accord. Le ministre prône l’élargissement du nombre et du profil des programmes éducatifs, "cela nous aidera beaucoup dans le domaine de la technologie et de la numérisation". Actuellement plus d'un millier d’étudiants suivent leur cursus universitaire en Russie, dit-il.

