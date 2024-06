https://fr.sputniknews.africa/20240610/les-forces-russes-liberent-une-nouvelle-localite-en-republique-populaire-de-donetsk-1066974966.html

Les forces russes libèrent une nouvelle localité en république populaire de Donetsk

Les forces russes libèrent une nouvelle localité en république populaire de Donetsk

Sputnik Afrique

L'armée russe a libéré la localité de Staromaïorskoïé, abattu un avion MiG-29 et amélioré sa situation en divers points du front, détaille le bilan quotidien... 10.06.2024, Sputnik Afrique

Le groupement Est a libéré la localité de Staromaïorskoïé, selon le dernier bilan quotidien de la Défense russe.Autres points clés du bilan:▪ La défense aérienne russe a abattu un avion MiG-29. Ont également été interceptés: un missile antinavire Neptune, 2 HARM, 4 bombes aériennes JDAM et Hammer, ainsi que 7 roquettes HIMARS et Uragan;▪ Le groupement Centre a conquis des positions plus avantageuses et a repoussé 5 contre-attaques. L'armée ukrainienne a perdu 345 militaires mais aussi 2 véhicules de combat d'infanterie Bradley ou encore trois obusiers M777 de 155 mm de facture américaine;▪ Les forces russes ont frappé le poste de commandement d'une brigade d'aviation tactique ukrainienne, un dépôt d'artillerie et des points de déploiement temporaires de mercenaires étrangers;▪ Le groupement Ouest a amélioré sa situation sur la ligne de front. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 570 hommes;▪️ L'armée de Kiev a perdu 225 soldats dans la zone de responsabilité du groupe russe Nord. 9 véhicules, un canon automoteur Akatsiya et deux obusiers D-30 de 122 mm ont aussi été détruits;▪ Le groupement Sud a vaincu six brigades ukrainiennes, dont les pertes s'élèvent à 430 militaires;▪ Les forces ukrainiennes ont perdu 140 militaires dans la zone de responsabilité du groupement Est.

