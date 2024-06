https://fr.sputniknews.africa/20240610/la-russie-et-legypte-soulignent-la-necessite-dun-cessez-le-feu-a-gaza--1066978366.html

La Russie et l'Égypte soulignent la nécessité d'un cessez-le-feu à Gaza

La Russie et l'Égypte soulignent la nécessité d'un cessez-le-feu à Gaza

Sputnik Afrique

Sameh Choukri et Sergueï Lavrov se sont entretenus de la situation à Gaza, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS à Nijni Novgorod... 10.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-10T18:01+0200

2024-06-10T18:01+0200

2024-06-10T18:01+0200

international

égypte

diplomatie

sergueï lavrov

sameh choukri

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/16/1056254634_0:147:2815:1730_1920x0_80_0_0_57e9e160441baa0c5628a53a57b0c01a.jpg

Les efforts internationaux doivent s'intensifier pour faire cesser les hostilités à Gaza et garantir un accès humanitaire durable à l'enclave, ont souligné les ministres russe et égyptien des Affaires étrangères, lors d'un entretien en marge de la réunion de Nijni Novgorod, selon un communiqué de la diplomatie russe.Sameh Choukri et Sergueï Lavrov ont aussi discuté du développement des liens commerciaux, économiques et humanitaires entre leurs deux pays.Le 22 mai, la Russie avait livré par avion 29 tonnes supplémentaire de nourriture et de produits de première nécessité à l'aéroport d'El-Arich, avait auparavant précisé le ministère russe des Affaires étrangères.

égypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, égypte, diplomatie, sergueï lavrov, sameh choukri