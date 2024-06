«La politique étrangère française est devenue illisible depuis maintenant plusieurs mois»

"Vous vous souvenez qu'au début de l'opération militaire spéciale, M. Macron voulait absolument parler avec M. Poutine parce qu'il pensait résoudre à lui tout seul la crise. Ensuite, il a changé d'avis. Maintenant, c'est un va-t’en-guerre. C'est le plus va-t’en-guerre des dirigeants occidentaux. Il veut envoyer des troupes en Ukraine, etc… Et puis, son premier ministre, qui sans doute se rend compte des difficultés qui sont liées à ça, essaie de tempérer un peu. Mais le résultat global, c'est que la politique étrangère française est devenue non seulement contradictoire, mais totalement illisible. Et ça, c'est particulièrement grave pour la seule puissance nucléaire continentale européenne et membre en plus permanent du Conseil de sécurité", a ajouté M. Mettan.