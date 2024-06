https://fr.sputniknews.africa/20240610/la-nouvelle-secretaire-generale-de-leac-promet-de-renforcer-lintegration-economique-1066962582.html

La nouvelle secrétaire générale de l'EAC promet de renforcer l'intégration économique

La nouvelle secrétaire générale de l'EAC promet de renforcer l'intégration économique

La nouvelle secrétaire générale de la Communauté d'Afrique de l'Est, Veronica Mueni Nduva, a déclaré que ses priorités incluraient non seulement la paix et la...

Mme Nduva a énoncé les priorités de son mandat peu après avoir prêté serment durant la 23e réunion extraordinaire des chefs d'État de l'EAC, indique un communiqué de l'EAC.Mme Nduva, citée dimanche par des médias a également déclaré que son mandat serait consacré à la promotion d'un développement et d'une intégration plus approfondis des peuples d'Afrique de l'Est. Mme Nduva, qui est la première femme à occuper le poste de secrétaire général de l'EAC, a fait remarquer que le développement social avancé serait une autre de ses priorités, et qu'elle accorderait une attention toute particulière à l'autonomisation des femmes et des jeunes, qui constituent l'épine dorsale de la société dans la région.Elle a remplacé à ce poste Peter Mathuki, qui a été rappelé par le gouvernement kényan en mars 2024 et redéployé comme ambassadeur de son pays en Russie.L'EAC est une organisation intergouvernementale composée de huit pays : la République démocratique du Congo, la Somalie, le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, l'Ouganda et la Tanzanie.

