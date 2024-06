https://fr.sputniknews.africa/20240610/la-cote-divoire-envisage-dinvestir-plus-de-8-milliards-de-dollars-dans-la-production-delectricite-1066969538.html

La Côte d’Ivoire envisage d’investir plus de 8 milliards de dollars dans la production d’électricité

La Côte d'Ivoire envisage d'investir plus de 8 milliards de dollars dans la production d'électricité

L'annonce a été faite le 6 juin par le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie.

afrique subsaharienne

côte d'ivoire

électricité

panne

investissements

L’offre d’électricité est actuellement perturbée suite à des pannes, a-t-il admis. Pour pallier aux manques, une série d’initiatives est en cours: l’accélération de l’exploitation des champs gaziers, la construction de gazoducs pour relier la Côte d’Ivoire aux pays producteurs et consommateurs de gaz naturel, la construction d’infrastructures d’importation, de stockage et d’exportation de gaz naturel.En 2011-2023, 1.700 milliards FCFA (près de 3 milliards de dollars) ont été investis dans la production, le transport et la distribution d’électricité en Côte d’Ivoire. Grâce à cela, en 2021, le taux d’accès à l’électricité a monté à 70%, soit l’un des plus élevés en Afrique de l’Ouest.

