Djibouti appelle à "s'inspirer de l'expérience russe" dans le domaine éducatif

Djibouti appelle à "s'inspirer de l'expérience russe" dans le domaine éducatif

Tels sont les propos du ministre djiboutien de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Moustapha Mohammed Mahamoud parle à Sputnik Afrique en... 10.06.2024

Le ministre djiboutien préconise de ne "pas prendre un modèle russe, ni prendre un modèle français, ni prendre un modèle d'un autre pays, mais s'inspirer de ce modèle-là, puis l'adapter et l'améliorer par rapport à notre contexte avec nos propres difficultés et réalisations".Ce 10 juin, les deux pays ont signé un mémorandum d’entente."Nous avons fait le focus sur la formation professionnelle", poursuit le ministre, évoquant les filières électrotechnique, électromécanique, robotique, de codage informatique et de la télécommunication.

