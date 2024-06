https://fr.sputniknews.africa/20240609/rouble-numerique-la-russie-en-tant-quetat-serait-a-lavant-garde-dans-ce-domaine---1066953901.html

Rouble numérique: la Russie "en tant qu’État serait à l’avant-garde dans ce domaine"

Rouble numérique: la Russie "en tant qu’État serait à l’avant-garde dans ce domaine"

Sputnik Afrique

Il n'y a aucun risque à utiliser le rouble numérique en Russie, c'est juste un outil, une nouvelle forme de monnaie, a déclaré le premier vice-président du... 09.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-09T16:41+0200

2024-06-09T16:41+0200

2024-06-09T16:41+0200

russie

rouble

monnaie

spief 2024

économie

finances

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104233/53/1042335362_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_bb298882627deb4ebd5ee9efe11fd447.jpg

"Je crois qu'il n'y a aucun risque lié à l'introduction du rouble numérique [en Russie], il y a une introduction progressive de celui-ci dans la vie quotidienne et dans notre vie économique. Nous avons convenu qu'il y aurait des limites aux montants des règlements et que ces fonds ne seraient utilisés qu'entre entités juridiques. La prochaine étape consistera à examiner comment le rouble numérique peut être utilisé à des fins budgétaires et fiscales, puis nous pourrons parler de sa distribution entre les citoyens", a déclaré Nikolaï Jouravliov.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, rouble, monnaie, spief 2024, économie, finances