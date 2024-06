https://fr.sputniknews.africa/20240609/poutine-a-clairement-indique-que-lavenir-proche-appartenait-aux-allies-de-moscou-1066947857.html

С’est ce qu'affirment deux experts libanais interrogés par Sputnik. Ils analysent l’intervention de Vladimir Poutine à la session plénière du SPIEF2024. 09.06.2024, Sputnik Afrique

"L’ouverture que la Russie manifeste au monde entier, ne fait que la rendre plus forte. Dans son discours, Poutine n'a flirté avec personne, puisque le SPIEF a déjà transmis les messages nécessaires au monde entier", avance Hassan Hamadé."Le discours du Président russe portait des messages économiques et politiques tant au niveau national qu'international. Poutine a clairement indiqué que l'avenir proche appartenait aux alliés de Moscou et aux pays en développement, cela est devenu possible grâce aux changements importants survenus dans le paysage économique mondial", développe Mohamed Moussa.

