"Nous obtenons une meilleure croissance économique chaque année grâce aux sanctions"

"Nous obtenons une meilleure croissance économique chaque année grâce aux sanctions"

Commentant les sanctions imposées par l’Occident à son pays, le Président zimbabwéen a expliqué à Sputnik Afrique que ces mesures avaient contribué au... 09.06.2024, Sputnik Afrique

"Nous souhaitons donc également que les Américains ne lèvent pas leurs sanctions afin que nous puissions continuer à nous concentrer et à évoluer", a dit Emmerson Mnangagwa en marge du #SPIEF2024.Développement de l’industrieLe Zimbabwe dispose d'une main d'œuvre "hautement qualifiée et hautement instruite" et d'un important secteur minier, a également rappelé à Sputnik Afrique le Président zimbabwéen."C'est nous qui devons nous concentrer sur ce dont nous avons besoin pour industrialiser notre pays. Le Zimbabwe est désormais sur le point d’y parvenir parce que nous avons une industrie minière florissante, qui a besoin d’accéder aux capitaux mondiaux ainsi qu’aux compétences mondiales. Cela est en train de se produire", a-t-il souligné.

